Cuneo, sui parcheggi alle piscine replica una camperista: "I controlli ci sono stati, nessun abusivismo"

Ha suscitato non poche reazioni la lettera di una lettrice che ieri, sabato 14 ottobre, ha scritto al nostro giornale lamentando - a suo avviso - un numero eccessivo di camper posteggiati nei parcheggi delle piscine di Cuneo (leggi qui).

"Capisco le difficoltà - ci scrive il signor Domenico - e sono d'accordo che se si fa campeggio la cosa non va bene e che vada sanzionata, ma non vedo quale sia il problema relativo alla numerosa presenza di camper ivi parcheggiati... E dove dovrebbero andare? Posso capire il disguido di oggi e domani ma è una situazione che si ripete ogni qual volta nel capoluogo c'è un evento turistico di una certa importanza. Mi va anche bene che ci siano delle critiche, ma bisognerebbe essere propositivi in queste situazioni, tipo: si poteva prevedere una zona riservata ai camper ed eventualmente anche far pagare la sosta; si poteva disporre la presenza sul parcheggio di operatori già dal venerdì per coordinare gli ingressi (ci sono tanti volontari delle varie associazioni e non credo che una decina in meno sull'altopiano)..... Ma, ripeto, non penso proprio che la soluzione al problema sia vietarne la presenza, anche perché non è escluso che fra i mezzi presenti alcuni siano di proprietà degli espositori della fiera. A meno che non si voglia una città sempre più isolata dove la presenza dei turisti è vista come un disagio e non una occasione per mostrarci al mondo".

La grande presenza di camperisti è chiaramente dovuta all'apprezzamento verso la Fiera del Marrone che si svolge questo week-end a Cuneo dove è presente una sola area camper con circa 8 stalli, un numero che non consente di accogliere tutti.

Tra le persone che ci hanno scritto per chiarire la situazione c'è anche la signora Elisa tra i camperisti che hanno trovato posto nel parcheggio delle piscine.

"Sono qui la mia famiglia con degli amici, camperisti anche loro, - spiega - nel suddetto parcheggio e pervenuta nella vostra bella città proprio per la fiera del marrone. È vero, siamo in tanti ed il motivo c'è...la fiera ha una forte attrattiva, tanto che per noi è un appuntamento fisso!

Come si potrà evincere anche dalle foto, i mezzi erano tutti parcheggiati correttamente e senza occupare posti oltre misura, nessuno si è comportato in modo scorretto o invadente e soprattutto, cosa più importante, vorrei fare notare a lei e a tutti a tutti i lettori che i camperisti sono una fonte importante di reddito e se proprio non ci crede basta chiedere ai commercianti e agli standisti della fiera.

Abbiamo fatto un rapido calcolo e solo nella giornata di sabato, solo la nostra famiglia ha speso circa 300 euro tra cibo, prodotti artigianali e agricoli e come noi tutti gli altri camperisti, alcuni provenienti anche dall'estero.

Segnalerei inoltre che se ci fosse un'area camper seria con almeno 50 posti, come ci si aspetterebbe da una città di un certo livello a nessun camperista verrebbe in mente di ficcarsi in un parcheggio senza servizi!

Non è difficile da comprendere e comunque basterebbe passare il confine per capire la differenza tra un paese camper friendly (la Francia) e un paese non camper friendly come l'Italia.

Questo paese tratta i camperisti come turisti di serie B, mentre invece il turismo plein air, ormai è dimostrato, è un turismo di fascia alta, in grandissima espansione e molto remunerativo per le attività commerciali del paese visitato.

Un'altra osservazione: si invoca l'intervento delle forze dell'ordine per un maggiore controllo, ma segnalo che il controllo c'è e c'è stato anche ieri da parte della polizia municipale (e meno male) che non ha riscontrato nessuna situazione di campeggio abusivo o di eccessi (la copertura che viene segnalata sul camper in foto ha semplicemente funzione coibentante).

Infine, sinceramente non capisco quale sia il problema se si dorme in camper, sono mezzi omologati ad uso abitativo: se non vengono rilasciati liquidi di risulta davvero non si vede quale sia il problema del lettore!