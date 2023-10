“Ormai il parcheggio della piscina di Cuneo è diventato un'area camper”

Sabato 14 ottobre, ore 9. Vado in centro Cuneo per fare delle commissioni. Siccome so che oggi c'è la Fiera del Marrone, neanche provo a parcheggiare nelle vie laterali a piazza Galimberti e mi fiondo nel parcheggio di testata della piscina in via Porta Mondovì. E' comodo e poi c'è l'ascensore inclinato che ti porta sull'altipiano.

Come dimostrano le foto che allego, mi trovo davanti ad almeno una settantina di camper posteggiati da tempo, alcuni con tanto di telo per copertura o tenda parasole. Molti hanno dormito lì.

Sono ovunque, sia di fronte alla piscina che dal lato palestra. E io faccio fatica a trovare un buco per la mia auto. Immagino che fra qualche ora sarà impossibile posteggiare.



Non c'è alcun divieto di parcheggio, ma in teoria non potrebbero campeggiare. Anche perchè, poco distante, esiste un'area camper a pagamento, che però dispone di soli otto stalli.

Perchè nessuno controlla? E soprattutto, perchè non si trovano soluzioni alternative per i camper in concomitanza con le manifestazioni turistiche?