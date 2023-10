Due mila euro per la PET dell'ospedale di Cuneo: è il dono della Lilt, grazie al sorriso di Giorgia e all'allegria dei Trelilu

Anche i Trelilu hanno dato il loro contributo all'acquisto della nuova Pet di Cuneo, uno dei più importanti progetti lanciati dalla Fondazione Ospedale di Cuneo onlus, pronta ad annunciare che l'obiettivo è stato raggiunto.

Il quartetto comico musicale piemontese, con lo spettacolo Mutandem, è stato infatti protagonista dello spettacolo organizzato dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) nell'ambito degli appuntamenti intitolati "Un sorriso per Giorgia".

Il ricavato della serata al Toselli è stato in parte destinato alla donazione per l'accquisto della Pet. Oggi la consegna del simbolico assegno: duemila preziosi euro accompagnati dai bellissimi occhi e dal bellissimo sorriso di Giorgia Caravero, bimba scomparsa a Mondovì nel 2005. La famiglia ha fondato un'associazione in sua memoria, con la quale, attraverso iniziative ed eventi, raccoglie fondi da destinare soprattutto in ambito sanitario.

Alla consegna erano presenti la presidente della Fondazione Silvia Merlo, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, nella sua veste di presidente della Lilt Cuneo, la mamma di Giorgia, i Trelilu e tanti rappresentanti della Fondazione e del territorio.

Un grande lavoro di squadra, che ha coinvolto il territorio per uno scopo prezioso. Come ha sottolineato la Manassero, da qualcosa di divertente e spassoso si è ricavato un contributo per qualcosa di importante e a beneficio di tutti, una nuova Pet per l'ospedale di Cuneo. '

possibile prenotare il posto in sala per assistere allo spettacolo “Mutandem”, che i Trelilu porteranno in scena sabato 4 marzo alle 21, sul palco del Teatro Toselli di Cuneo, insieme al gruppo Mishkalè.

L’evento è a scopo benefico e rientra nell’ambito degli appuntamenti intitolati “Un sorriso per Giorgia” che annualmente la Lilt ( di Cuneo organizza. Parte del ricavato della serata sarà destinato alla Fondazione Ospedale Cuneo per l’acquisto e la donazione al nosocomio del capoluogo di una seconda Pet.

Il costo dei biglietti ammonta a 15 euro per la platea e i palchi; 10 euro per tutti gli altri posti. Le prenotazioni possono essere effettuate alla Lilt Cuneo, telefonando allo 0171/697057 o scrivendo a cuneo@legatumoricuneo.it.