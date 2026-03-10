Busca, riparte il servizio programmato di pulizia strade

Da venerdì 13 marzo riprende il servizio di pulizia con spazzatrice meccanica dell’area mercatale e delle strade cittadine sospeso durante il periodo invernale. Il servizio, che interessa ogni settimana le principali vie del concentrico e delle frazioni, toccherà ogni secondo e quarto venerdì del mese, secondo un calendario definito in collaborazione con il CEC, anche le vie in cui sono stati predisposti appositi divieti di sosta per permettere il passaggio del mezzo ed una efficace pulizia.
I divieti sono previsti nella fascia oraria dalle 14 alle 15,30 e interessano:
- Viale Nazioni Unite
- Viale Strasburgo
- Via Pes di Villamarina
- Viale Concordia
- Via Dronero (fronte Piazza Fratelli Mariano)
"Invitiamo i cittadini a prestare attenzione ai cartelli stradali con divieto di sosta ed orari predisposti nelle strade interessate – sottolinea l’assessore all’Ambiente Diego Bressi – onde evitare spiacevoli sanzioni. Uno strumento utile per ricordare i divieti – continua Bressi – è il canale Telegram del Comune di Busca che invia automaticamente una notifica la sera prima del giorno della pulizia”.
Iscrivendosi al canale Telegram del Comune, che ricordiamo è completamente anonimo, si ricevono aggiornamenti su pulizia e chiusura delle strade, raccolta rifiuti, iniziative cittadine, allerte meteo o legate agli allarmi della Protezione Civile e altre comunicazioni urgenti.
Info e segnalazioni
Ufficio Ambiente – 1° piano, sportello di fronte all’Anagrafe - tel. 0171 948610
Email sportellotassarifiuti@comune.busca.cn.it
Per ricevere informazioni e notifiche ed eventuali variazioni del servizio iscriversi al canale Telegram scaricare l’app e selezionare @comunedibusca.
È possibile effettuare segnalazioni per eventuali abbandoni di rifiuti anche tramite le app:
- Iren Ambiente - nella sezione Servizi in basso a destra utilizzare il tasto Contattaci – Richieste e segnalazioni;
- Tabui - nella sezione in basso a destra Aggiungi è possibile segnalare eventuali abbandoni corredati da fotografia e posizione.
In base al proprio dispositivo, le app sono tutte disponibili gratuitamente negli store online dedicati.