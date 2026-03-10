Busca, riparte il servizio programmato di pulizia strade

Da venerdì 13 marzo riprende il servizio di pulizia con spazzatrice meccanica dell’area mercatale e delle strade cittadine sospeso durante il periodo invernale. Il servizio, che interessa ogni settimana le principali vie del concentrico e delle frazioni, toccherà ogni secondo e quarto venerdì del mese, secondo un calendario definito in collaborazione con il CEC, anche le vie in cui sono stati predisposti appositi divieti di sosta per permettere il passaggio del mezzo ed una efficace pulizia.

I divieti sono previsti nella fascia oraria dalle 14 alle 15,30 e interessano:

- Viale Nazioni Unite

- Viale Strasburgo

- Via Pes di Villamarina

- Viale Concordia

- Via Dronero (fronte Piazza Fratelli Mariano)