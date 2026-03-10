La Biblioteca Civica di Busca si tinge di nuovo

Nella mattinata di sabato 7 marzo, la Biblioteca Civica di Busca ha svelato al pubblico la sua nuova veste. Gli interventi, curati dall’Ufficio tecnico comunale, hanno previsto la tinteggiatura a cura del decoratore Carlo Migliore, mentre la parete artistica, che richiama il mondo dei libri e della fantasia, è stata realizzata dall’illustratore Franco Giolitti. Questa decorazione murale, posizionata all’ingresso, ha trasformato l'atmosfera della biblioteca, creando un ambiente stimolante e accogliente, ideale per le numerose attività che la struttura offre.



«Attraverso la Biblioteca Civica stiamo portando avanti un importante progetto di potenziamento e valorizzazione dell’offerta culturale – hanno spiegato il sindaco Ezio Donadio e l’assessora alla Cultura Lucia Rosso –. Grazie a progettualità trasversali, sono state implementate ed avviate diverse iniziative complementari al servizio prestito, come laboratori per bambini, visite scolastiche e l’acquisto di novità editoriali, con un’attenzione particolare all’editoria per i più giovani, come albi illustrati e fumetti manga. Tra le iniziative maggiormente apprezzate, ci sono gli “Incontri con l’autore” che hanno portato a Busca scrittori di livello nazionale, la presentazione degli autori local che dà voce al territorio e le iniziative dedicate ai più piccoli come “La Notte dei Pupazzi” e le letture col maestro Giulio in occasione delle giornate di festività».



Oltre agli spazi rinnovati, l’offerta libraria della biblioteca si arricchirà grazie a un contributo di 12.669,58 euro per l’acquisto di libri per il biennio 2025-2026, ottenuto tramite il Fondo per l'editoria libraria della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del Ministero della Cultura, con una quota del 10% destinata all'editoria locale.



«Questo investimento permetterà di rispondere alle esigenze dei lettori e di ampliare il catalogo con nuove proposte narrative – ha proseguito l’assessora Rosso che segue le iniziative -. La Biblioteca di Busca continua a essere un punto di riferimento culturale fondamentale per il territorio, con una forte collaborazione con le scuole, solo lo scorso anno infatti gli incontri con le classi sono stati oltre settanta».



Nel 2025, la Biblioteca ha registrato 9.316 prestiti, posizionandosi al terzo posto tra le biblioteche del circondario, dopo Cuneo e Borgo San Dalmazzo, e conta 1.910 tessere attive, con un patrimonio di 27.500 volumi.



«Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla contribuito alla realizzazione dell’intervento, a Giulio Mellano e ad Anna Garnero per il loro aiuto durante le operazioni di riallestimento e un grazie speciale alla bibliotecaria Noemi Balbo che con dedizione e professionalità cura la gestione per conto della Cooperativa Biblion» ha concluso l’assessora a nome di tutta l’amministrazione comunale.



La Biblioteca Civica è aperta il martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, il mercoledì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.30, e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Il lunedì è giorno di chiusura.



Per maggiori informazioni, contattare lo 0171/948621 durante gli orari di apertura o inviare una email a biblioteca@comune.busca.cn.it .