Candele e un fiocco rosa e azzurro al Parco della Resistenza di Cuneo per il Baby Loss Awareness Day

Domenica 15 ottobre, all’imbrunire e con il suggestivo sfondo del monumento della Resistenza, si è svolto a Cuneo un piccolo momento di raccoglimento dedicato al delicato argomento del lutto perinatale, quella perdita del proprio figlio durante la gravidanza o subito dopo che colpisce una donna su quattro.

Alcune famiglie colpite da questo lutto si sono ritrovate insieme e hanno creato un grande fiocco rosa e azzurro, simbolo internazionale del Baby Loss Awareness Day, a rappresentanza e in ricordo dei loro bimbi che non hanno potuto accogliere in casa.

Alle ore 19 sono state accese le candeline, per un’ora intera, in concomitanza con l‘Onda di Luce in moltissime altre città italiane, fiammelle simbolo di vicinanza e unione.

Nello stesso momento, in via Roma si accendeva di azzurro la Torre Civica, a sostegno e sensibilizzazione della giornata, e in qualche comune limitrofo la stessa iniziativa è stata accolta con partecipazione dalle varie amministrazioni.

Si sono accesi anche il sottoarco di San Sebastiano a Dronero, il castello di Vernante e il municipio di Verzuolo.

L’unione fa la forza in ogni circostanza e questo primo passo di cooperazione tra i comuni della provincia fa sentire meno sole le tante famiglie spezzate da un lutto così importante, dando voce al loro dolore per la maggior parte delle volte tenuto nascosto.

Anno dopo anno l’associazione CiaoLapo lavora per una maggiore sensibilizzazione sul tema e offre continua formazione agli operatori sanitari; la nostra provincia non può essere da meno in impegno e sostegno, sperando di poter allargare l’iniziativa a ulteriori città nei prossimi anni.