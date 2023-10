L’Università digitale più frequentata in Italia è a Savigliano (CN)

È attivo da qualche mese a Savigliano in Via Torino 83, il Polo didattico ufficiale Pegaso, Università digitale con offerta formativa molto ampia: 72 percorsi di laurea e più di 200 master anche in ambito sanitario. S. Raffaele, Mercatorum e Pegaso sono le tre Università che garantiscono la qualità' del nostro servizio (elenco delle facoltà consultabile sul sito www.unipegasosavigliano.it)

L'ottimo riscontro che si sta ottenendo è dato dalla costanza e perseveranza delle persone che lavorano a questo progetto. Lezioni ed esami da remoto risultano fluidi e di comodo accesso. Tutti i titoli sono riconosciuti dal MUR e permettono agli studenti di poter accrescere nelle relative graduatorie di appartenenza.

L'ufficio di orientamento si trova nel cuore di Savigliano in Via Torino 83. Una tutor specializzata seguirà gli studenti dall'iscrizione fino al conseguimento del titolo.

La gentilezza e la cortesia fanno di questo polo didattico, un punto di riferimento della zona e non solo. Grazie alle le lezioni da remoto, si segnalano molti iscritti anche da paesi, province e regioni limitrofe.

Al centro del progetto saviglianese c'è lo studente e la sua carriera universitaria.

Per maggiori informazioni passa direttamente in ufficio in Via Torino 83, Savigliano o chiama il numero 328 235 8502 (anche su WhatsApp). Puoi anche inviare una mail a info@unipegasosavigliano.it.

Il sito consultabile è www.unipegasosavigliano.it.