I Maestri del Lavoro incontrano gli studenti dell’ITIS di Verzuolo

Nel mese di febbraio e nei primi giorni di marzo, le classi terze, quarte e 5L dell’ITIS Rivoira di Verzuolo “IIS Denina” hanno partecipato a una serie di incontri formativi con i Maestri del Lavoro, figure insignite della Stella al Merito del Lavoro, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica.

Essere Maestro del Lavoro significa aver maturato oltre 25 anni di servizio alle dipendenze di una o più aziende, aver acquisito riconosciute benemerenze professionali, avere più di 50 anni e non avere pendenze penali. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che testimonia competenza, serietà e dedizione.

Protagonisti degli incontri sono stati Mario Vola, ex dipendente della Burgo di Verzuolo (oggi Smurfit Kappa), Gianfranco Fortina, ex dipendente di Mondial Piston, e Paolo Peretti, ex dipendente del Gruppo Merlo.

I relatori, dopo aver ripercorso la propria storia professionale, hanno condiviso con gli studenti esperienze maturate nel corso di molti anni di lavoro, offrendo esempi concreti e riflessioni utili per comprendere meglio le dinamiche del mondo produttivo e industriale.

Gli incontri sono stati articolati per tematiche specifiche: le classi terze hanno affrontato la cultura della sicurezza; le classi quarte hanno approfondito il tema della sostenibilità ambientale; la classe 5L si è invece concentrata sul marketing e sulle strategie legate al mondo dell’impresa.

L’iniziativa si è rivelata un’importante occasione di orientamento e crescita personale, rafforzando il legame tra scuola e mondo del lavoro e offrendo agli studenti uno sguardo concreto sulle responsabilità e sulle opportunità che li attendono nel loro futuro professionale.