Trent’anni di note e passione: Fuoritempo, il negozio dove la musica non si ferma mai

A Cuneo questo filo passa da un indirizzo preciso che molti musicisti hanno imparato a conoscere quasi a memoria, quello di Fuoritempo. Perché in un negozio di strumenti musicali non si va semplicemente per comprare qualcosa: si va per chiedere un consiglio, per risolvere un problema tecnico, per scoprire qualcosa di nuovo. E, soprattutto, per sentirsi parte di una piccola comunità.

Nell’epoca dell’acquisto online immediato e silenzioso, continua a restare centrale un’idea più concreta e “umana” di negozio: quella fatta di relazione, competenza e continuità. Non è nostalgia; è una risposta pratica a esigenze reali. Uno strumento musicale, un impianto audio, un set luci o una console non sono oggetti come gli altri: richiedono scelta consapevole, assistenza, manutenzione. E il valore di un interlocutore affidabile si misura proprio quando c’è un concerto nel weekend o una sessione in studio che non può aspettare.

Una storia che cresce insieme ai musicisti

Fuoritempo nasce e si afferma a Cuneo come punto di riferimento per chi vive la musica in modo quotidiano: professionisti, insegnanti, studenti, appassionati. Oggi, a distanza di trent’anni il negozio mantiene lo stesso tratto distintivo che lo ha reso riconoscibile: la capacità di unire scelta di prodotti e cura del servizio al cliente.

La sensazione, entrando (fisicamente o navigando lo shop) è quella di un luogo che non rincorre soltanto le mode, ma prova a interpretare i bisogni di chi suona davvero con una proposta adatta anche per il musicista più esigente: chitarre, tastiere, batterie, fiati, archi, ma anche tutto ciò che ruota attorno al palco e allo studio, dall’audio ai microfoni, dalle luci al settore dj, fino all’hi fi e agli accessori. Un’offerta che racconta il cambiamento dei consumi musicali: oggi un musicista può essere anche producer, un cantante può portarsi sul palco un set in ear, un locale può trasformarsi in venue attrezzata.

Quando la vendita non basta: l’importanza dell’assistenza

C’è però un elemento che, più di altri, spiega perché negozi di strumenti musicali come Fuoritempo stanno attraversando i decenni: la capacità di prendersi carico del “dopo”. Fuoritempo lo fa con un laboratorio interno dedicato all’assistenza tecnica e alla manutenzione, una risorsa che per molti musicisti vale quanto l’acquisto stesso.

La casistica è quella che chi suona conosce bene: “La chitarra non suona?”, “L’amplificatore ha iniziato a gracchiare?”, “Si è rotto un componente prima di una data?”. Qui entrano in gioco interventi su amplificazioni, su componenti elettriche ed elettroniche degli strumenti, sulla liuteria e persino sugli strumenti a fiato. Non solo riparazioni, ma anche un accompagnamento nel post-vendita, con interfaccia verso distributori e produttori quando serve. È un lavoro spesso invisibile, eppure decisivo: perché la musica, per continuare, ha bisogno di strumenti affidabili.

Un’esperienza che passa anche dall’online (senza perdere il contatto)

Il mondo di Fuoritempo oggi vive su due binari: quello del negozio e quello dell’e-commerce. Lo shop online racconta un’attenzione concreta alle esigenze del cliente: spedizione gratuita oltre una soglia di spesa, pagamenti sicuri e possibilità di finanziamento, oltre a una sezione dedicata all’usato e alle offerte. Ma ciò che continua a caratterizzare l’esperienza d’acquisto (anche digitale) è la disponibilità reale per un rapporto che, come si può evincere dalle testimonianze, continua a rimanere diretto.

Le recensioni raccolte nel tempo parlano di imballaggi accurati, competenza e soprattutto disponibilità: elementi che, nel settore degli strumenti musicali, fanno la differenza tra un acquisto qualsiasi e un acquisto “giusto”. Non è solo questione di prezzo: è questione di sentirsi seguiti quando si deve scegliere tra modelli simili, oppure quando serve un supporto immediato.

Essere un negozio musicale in una città come Cuneo significa intercettare le necessità di un territorio fatto di scuole, sale prova, locali, associazioni, eventi e musicisti che portano avanti la loro attività con passione e professionalità. Fuoritempo, in questo scenario, è come un punto di passaggio costante: chi inizia, chi cresce, chi torna a suonare dopo anni, chi cerca un upgrade per il proprio setup. Trent’anni dopo, la sensazione è che il negozio continui a fare ciò che i luoghi migliori sanno fare: tenere accesa la scintilla.

Fuoritempo si trova in Via Quintino Sella, 38 a Cuneo. È possibile contattare il negozio al numero +39 0171 697109 o scrivere a info@fuoritempo.net. Per le attività di laboratorio e riparazione è disponibile anche laboratorio@fuoritempo.net.

Chi desidera entrare nell’atmosfera, esplorare categorie e novità, o semplicemente capire quale strumento possa accompagnare il prossimo capitolo musicale, può farlo con calma: visitando il negozio o scoprendo di più online su fuoritempo.net. Perché certe storie, come certe canzoni, non finiscono: cambiano arrangiamento e continuano a suonare.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.