Lo studente cebano Lorenzo Condomese premiato al "Tesi contest"

Lorenzo Condomese, 25 anni di Ceva, studente del Dipartimento di Ingegneria gestionale e della produzione (DIGEP) del Politecnico di Torino, è tra i premiati dell’undicesima edizione del “Tesi contest”, con un elaborato dal titolo: “Il brevetto a supporto dell’innovazione dalla nascita del titolo giuridico alla sua valorizzazione attraverso il contratto di licenza”.

L’iniziativa, patrocinata dall’Unione Industriali Torino, è ideata e organizzata dallo Studio Torta, tra le principali realtà a livello nazionale e internazionale nella consulenza in proprietà intellettuale.

Tra le numerose tesi di laurea pervenute da diversi atenei italiani, oltre a Lorenzo sono stati inoltre premiati i lavori di:

· Alice Englaro, dell’Università degli Studi di Milano, per la tesi di laurea dal titolo: “Il principio dell’esaurimento e la distribuzione selettiva: nuove prospettive per i titolari dei marchi di rinomanza”;

· Federica Gravili, dell’Università LUISS di Roma, per la tesi di laurea dal titolo: “La nuova sfida della tutela autoriale e brevettuale: l’intelligenza artificiale che crea e inventa”.

"Sono molto felice di aver ricevuto questo importante riconoscimento – afferma Lorenzo Condomese – che mi ripaga di tutti gli sforzi impiegati per la stesura dell'elaborato e corona il mio percorso universitario. Sono particolarmente orgoglioso perché sono il primo laureato in ingegneria a ricevere questo premio che è giunto alla sua undicesima edizione. Sono grato allo Studio Torta per organizzare questa iniziativa che è un modo per diffondere la cultura della proprietà intellettuale e rappresenta per noi giovani laureati un’opportunità. Ringrazio l'Unione Industriali per aver ospitato la cerimonia di premiazione all'interno degli splendidi ambienti della Palazzina Marone Cinzano."

Il bando per la dodicesima edizione del Testi Contest è già aperto. Per presentare la propria candidatura https://www.studiotorta.com/tesi-contest/