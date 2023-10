Notte di controlli a Savigliano: dodici patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Savigliano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, dedicato in modo particolare al contrasto delle violazioni al Codice della Strada e della guida in stato di ebbrezza, con l’intento non solo di reprimere le condotte di guida scorrette, ma anche di informare gli utenti della strada sui rischi connessi a una condotta imprudente.

In totale hanno preso parte al servizio, che ha interessato il territorio dei comuni di Savigliano e Marene, 12 militari nella fascia oraria tra le 22 e le 4 del giorno successivo.

Sono stati controllati, in totale, 54 veicoli e 100 persone; contestate 12 contravvenzioni per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada (guida in stato ebrezza alcolica) con contestuale ritiro della patente. Un giovane del posto è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.