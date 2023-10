MALTEMPO / Frane e corsi d’acqua: al momento nessuna particolare criticità in provincia

Solo alcuni interventi di lieve entità per la rimozione di alberi o rami caduti in Valle Tanaro, nella zona di Garessio in particolare, con impegnate squadre di volontari da Garessio e Ormea.

E’ quanto alle 10.30 di questa mattina (venerdì 20 ottobre) si segnala dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, confermando il dato di una situazione maltempo al momento sotto controllo, per quanto riguarda la nostra provincia.

Nessun intervento è stato richiesto al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alba, dove anche la Protezione civile comunale conferma un quadro al momento esente da criticità.

Analogo riscontro, sempre al momento, dalla sala operativa di presidio della Protezione Civile aperta in Provincia, da dove si fa sapere che è anche la situazione dei corsi d’acqua si presenta al momento regolare.