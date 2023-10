BPER Banca ha inaugurato il nuovo Centro Private di Cuneo [FOTO E VIDEO]

Con l’incontro “Patrimoni e risparmio di fronte alle sfide dei mercati” curato dall’executive Manager Private Lombardia Ovest e Piemonte Mauro Re, BPER Banca ha inaugurato il nuovo Centro Private di Cuneo in Piazza Galimberti 5.

L’apertura della nuova struttura ha offerto l’occasione per fare il punto, insieme agli esperti finanziari di BPER Banca, sulle complessità dei mercati in un momento in cui l’aumento dei tassi e gli impatti sul sistema economico delle variabili geopolitiche comportano un cambio di passo nelle strategie per la protezione dei risparmi e del patrimonio.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Vice Sindaco di Cuneo Luca Serale, il Responsabile Private Piemonte BPER Banca, Marco Gabriele Rizzi, ed il Direttore Territoriale Nord Ovest BPER Banca Giuseppe Aimi.

Il Vicesindaco ha espresso la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale per la nuova apertura di BPER, ricordando come il centro di Cuneo, dopo gli sforzi fatti dal Comune per la sua riqualificazione con l’apertura dell’area pedonale, sia sempre più attrattivo anche per l’insediamento di uffici di prestigio che contribuiscono a loro volta a rendere il centro città più accogliente.

Il Centro di Cuneo riporta alla struttura Private del Piemonte ed è il terzo Centro Private che BPER Banca apre nella Provincia Granda, un territorio in cui la Banca ha una rete operativa importante e radicata grazie alle acquisizioni della Casse di Risparmio di Bra e Saluzzo e di Banca Carige.

Come ha ricordato Mauro Re “Da oggi BPER offre anche a Cuneo una struttura in cui i nostri clienti possono incontrare professionisti in grado di offrire una consulenza evoluta per la protezione del proprio patrimonio nel tempo e per realizzare i propri progetti personali e familiari in serenità e sicurezza. Mi riferisco ad esempio ai temi successori, a quelli riguardanti il patrimonio immobiliare e a tutto ciò che riguarda il passaggio generazionale, argomento molto sentito in particolare dagli imprenditori e dai professionisti. A riguardo ricordo che BPER Banca è l’unica in Italia ad avere una propria trust company, strumento fondamentale per gestire adeguatamente le esigenze che emergono in questo campo”.