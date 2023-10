Addio a Matè Barale, alfiere del Gruppo Alpini di Gaiola

Gaiola in lutto per la scomparsa di Matteo Barale, per tutti Matè. Aveva 85 anni ed era alfiere del Gruppo Alpini locale.

Tutti in paese conoscevano Matè, sempre impegnato per la comunità.

Lo ricorda con affetto il presidente del Gruppo Alpini Gaiola Livio Ugues: “Ci sarebbe da scrivere un libro su Matè, un grande personaggio, un grande alpino, alfiere del gruppo, persona squisita e generosa. È andato avanti, ma lascerà un grande vuoto. Tutti gli volevano bene”.

Anche il sindaco Paolo Bottero ha speso per lui parole sentite: “Mate' dal cuore grande... Non ci sono parole per esprimere il dolore che provo oggi. Sei e rimarrai per me tra le persone belle che ho conosciuto nella vita. Cuore grande, alpino vero! Una grande perdita per la comunità di Gaiola. Solo pochi giorni fa abbiamo festeggiato insieme le tue 85 primavere. Il Signore aveva bisogno di un angelo in più per tenere alto il gagliardetto degli alpini di Gaiola in Paradiso così hai risposto Presente! Un forte abbraccio alla comunità alpina di Gaiola e alla famiglia Barale. Il tuo Sindaco che ti vuole bene”

Lascia la moglie Adriana con cui avrebbe celebrato 55 anni di matrimonio, il figlio Fabrizio e la nuora Silvia con l'adorata nipote Giorgia.

Il funerale, proveniente dall'abitazione di frazione Bedoira, sarà celebrato lunedì 23 ottobre alle 14.30 nella parrocchia di Gaiola. Il rosario sarà recitato domenica alle 18 presso l'abitazione.