Incidente nella notte a Centallo: auto si cappotta in seguito allo scontro con un altro mezzo

Incidente nella notte appena trascorsa a Centallo, sulla strada provinciale 179.

Per dinamiche in fase di accertamento due auto si sono scontrate in regione Brignola: una delle due, in seguito alla collisione, si è cappottata finendo nel prato ai lati della carreggiata.

L'allarme è scattato poco prima delle 4 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Fossano per i rilievi, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e due ambulanze del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte che, fortunatamente, non avrebbero riportato gravi conseguenze.