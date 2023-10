Calcio Serie D: al Bra non basta un eurogol di Musso, con il Chisola finisce 1-1

Al Bra non bastano una buona prestazione (in particolare nel primo tempo) e mezz'ora in superiorità numerica per avere la meglio sul Chisola nella nona di campionato. Al Bravi finisce 1-1: all'eurogol di Musso risponde, nella ripresa, Conrotto.

LA CRONACA

La prima occasione è per gli ospiti, al quarto d'ora di gioco. Nisci calcia di prima intenzione dal limite dell'area, Piras si distende sulla sua sinistra e respinge in corner. Il Bra risponde con un'azione insistita, conclusa debolmente da Musso. Al 27' buona chance per Ropolo, sugli sviluppi di una punizione di Marchisone. Il colpo di testa del difensore non trova la porta. Giallorossi in vantaggio al minuto 32. Musso si scatena, fa fuori due difensori e realizza un grande gol con un destro a giro che non lascia scampo a Montiglio: 1-0. Gli ospiti accusano il colpo e rischiano grosso subito dopo. Marchisone batte a rete da buona posizione, il portiere si salva, Musso non riesce a ribadire in rete. La squadra di Floris continua a condurre le danze fino a fine frazione e per poco Musso non raddoppia sfruttando una indecisione di Benedetti. Provvidenziale, nella circostanza, l'uscita di piede di Montiglio.

Doppio cambio, in avvio di ripresa, per Ascoli (squalificato, in panchina Mezzano): La Marca e Satta rilevano Degrassi e De Fazio. A ridosso dell'ora di gioco il Chisola pareggia. Un traversone teso di Rizq, dalla sinistra, pesca sul palo opposto, tutto solo, Conrotto, che non ha difficoltà a spingere in rete di testa. La partita si infiamma al 62'. Rizq travolge Giallombardo e guadagna il secondo giallo, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Al 68' ci prova Giallombardo: pregevole doppio dribbling nello stretto ma tiro alto sulla traversa. Floris inserisce forze fresche: Vaiarelli subentra all'acciaccato Giallombardo. A sette dalla fine in campo anche Gyimah, gli fa posto Musso. Vaiarelli ad un passo dal vantaggio, Benedetto salva sulla linea. Il Bra ci prova fino alla fine (ultima occasione per Daqoune) ma non riesce a sfondare. Finisce in parità: giallorossi a quota nove punti, il Chisola sale a 17

TABELLINO

Bra (3-5-2): Piras, Daqoune, Giorcelli, Ropolo; Mawete, Giallombardo (75' Vaiarelli), Gerbino, Tuzza, Pautassi; Marchisone, Musso (83' Gyimah). A disp: Steve, Magnaldi, Matija, Fogliarino, Omorogbe, Bosio, Baggio. All Floris

Chisola (4-4-2): Montiglio, Conrotto, Benedetto, Degrassi (46' La Marca), Nisci; Rosano, De Fazio (46' Satta), Di Lernia, Viano; Rizq, Ponsat (81' Mazzotta). A disp: Cecchetto, Dagasso, Areco, Luxardo, Montenegro, Lancellotti. All Ascoli (in panchina Mezzano)

Gol: Musso 32', Conrotto 59'

Ammoniti: Rizq, Giallombardo, Marchisone, Floris, Musso, La Marca, Conrotto

Espulsi: Rizq al 62' per doppia ammonizione

Arbitro: Stefano Calzolari di Albenga, assistenti Simone Mino di La Spezia e Davide Salinelli di Genova