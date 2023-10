La biblioteca di Grinzane Cavour a misura di ipovedenti con il progetto "Leggere facile, leggere tutti"

Piccoli dettagli che possono essere grandi e fare la differenza per molte persone: anche la biblioteca di Grinzane Cavour aderisce al progetto "Leggere facile, leggere tutti", sviluppato dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti che si prefigge di diffondere l'abitudine alla lettura tra persone ipovedenti, persone anziane affette da disturbi visivi, persone affette da dislessia (di grado medio-lieve) e persone non vedenti.

Ed ecco che la possibilità di lettura si amplia grazie a libri cartacei elaborati, ristrutturati e ristampati a caratteri ingranditi per persone ipovedenti con l'utilizzo di font specifici, interlinea aumentata e carta speciale per diminuire i riflessi. Il progetto si avvale anche di libri audio che hanno un cd con un file mp3 audio e un file in formato testo a beneficio di persone cieche, cieche parziali e dislessiche. Le volontarie della biblioteca sono a disposizione per fornire il libro più adatto per ogni esigenza.