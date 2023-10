Matteo Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): "Comune e Regione impegnati a discutere uno studio di prefattibilità per valutare la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport a Savigliano"

Una lunga giornata per sostenere e promuovere il territorio sportivo del Cuneese giovedì 19 ottobre per l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, che con Matteo Gagliasso, consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte, ha conosciuto squadre locali, incontrato atleti e visitato strutture sportive.

“ Savigliano ha bisogno urgente di un palazzetto dello sport adeguato – ha sottolineato Matteo Gagliasso all’assessore Ricca durante la visita - , la carenza di infrastrutture sportive è stato oggetto di un incontro cruciale con il sindaco del Comune di Savigliano, Antonello Portera, presso il comando dei Vigili Urbani. Durante questa riunione, sono state discusse soluzioni e strategie per affrontare la situazione, con l'obiettivo di fornire alle squadre sportive saviglianesi una struttura adeguata per allenarsi e competere ”.

Entro gennaio 2023, sia il Comune sia la Regione si sono impegnati a discutere uno studio di prefattibilità per valutare la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport a Savigliano. “Questo passo è fondamentale – ha concluso il leghista Gagliasso - per garantire che i cittadini e gli atleti locali abbiano a disposizione le strutture di cui hanno bisogno per prosperare nell'ambito sportivo”.