Sei bambini tedeschi ospiti del Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Savigliano

Si chiamano Oliwia, Emilia, Klarissa, Aymen, Kaito ed Alessio. Sono i bambini dai 7 ai 10 anni della delegazione tedesca che in questi giorni è ospite dell'Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII, a Savigliano e Marene, nell'ambito del progetto Erasmus Accreditation.

Accompagnati dai loro insegnanti Sabine e Robin, provengono dalla scuola “Grundschule Böckerhof” a Solingen, nella Germania centro occidentale, e resteranno in terra cuneese fino a sabato 28 ottobre.

La loro esperienza a Savigliano è iniziata da una visita in Municipio, accolti dal sindaco Antonello Portera e dalla Giunta Comunale, per il benvenuto ufficiale e lo scambio dei doni. Con i sei piccoli tedeschi, anche la classe 2ªd e le insegnanti Maria Beatrice Giansana, Irene Ghio e Debora Girard.

Era presente anche l'Ambasciatore del Saluto Lorenzo Cardone, già “amico” del primo progetto Erasmus della Papa Giovanni, dal 2019 al 2022.

Giovedì 26 ottobre saranno invece le autorità marenesi a dare il saluto alla delegazione presso il Municipio di Marene.

"Gli ospiti tedeschi – spiegano dalla Papa Giovanni – trascorreranno nelle sedi della scuola primaria e secondaria di Savigliano e Marene una settimana ricca di iniziative organizzate dalla Commissione Erasmus dell'Istituto. Attività didattiche in aula (robotica, motricità, arte, canto e, per tecnologia, il riciclo della carta), lezioni con esperti esterni (giocoleria, Mindfulness e yoga in inglese) e visite alla scoperta delle preziose risorse del nostro territorio (i monumenti di Savigliano e Marene, il Mùses, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ed il Museo Egizio di Torino)".