Toccante visita didattica per gli alunni di Carrù nel segno del ricordo [FOTO]

Una visita di istruzione di grande impatto emotivo quella che ha visto protagonisti, martedì 7 maggio, gli alunni delle classi terze della scuola media dell’Istituto comprensivo "Oderda Perotti" di Carrù.

Grazie al contributo della Fondazione CRC, gli studenti, insieme all'ANPI Carrù con la presidente Rosita Oreglia e l'amministrazione comunale con il sindaco Nicola Schellino e il vice sindaco Christian Sciolla, attraverso la preziosa collaborazione del gruppo ANA di Carrù con il presidente Giorgio Pellegrino, hanno avuto l'opportunità di visitare il Memoriale della Divisione Alpina Cuneese di Cuneo, dove sono stati accolti dagli Alpini e dal presidente Aldo Meinero.

Le penne nere hanno guidato i ragazzi, divisi in quattro gruppi, nella visita al memoriale, nel ricordo di tutti quegli Alpini che hanno perso la vita sul fronte russo e dei pochi che sono riusciti a fare ritorno a casa.

La giornata è poi proseguita a Borgo San Dalmazzo per la visita al memoriale della deportazione dove il gruppo è stato accolto dalla sindaca, Roberta Robbione e dalla presidente ANPI Borgo e valli, Maddalena Forneris che hanno raccontato ai ragazzi la tragedia degli ebrei giunti da Saint Martin Vésubie, nel Cuneese, nel tentativo di sfuggire all’occupazione tedesca. Alcuni furono aiutati dalla popolazione, ma per molti il destino fu partire sui treni che, dal luogo che oggi ospita il memoriale borgarino, portavano verso Auschwitz.

Il gruppo ha poi raggiunto Boves dove, ad attenderli, c'era il sindaco Maurizio Paoletti che, in veste eccezionale di Cicerone, ha spiegato agli studenti la storia della Città, medaglia d'oro al valor civile e dei massacri compiuti dai nazisti sul territorio.

Infine, i ragazzi hanno visitato il museo Adriana Filippi di Boves, inaugurato recentemente, dedicato alla maestra e pittrice di guerra che, tra il 1943 e il 1945, ha raccontato attraverso le sue opere la vita dei partigiani della Valle Colla. Una preziosa testimonianza - ha detto il sindaco - non tanto per il valore delle opere ma per quello che tramandano.

"Ringraziamo - dice la presidente ANPI Carrù, Rosita Oreglia - tutte le amministrazioni, la Fondazione CRC per il supporto fondamentale nell'organizzazione dell'evento e il gruppo ANA di Cuneo per l'accoglienza".

Le attività organizzate dall'ANPI Carrù per le scuole proseguiranno il 6 giugno. Alle ore 9, con ritrovo davanti al municipio, si svolgerà la passeggiata della memoria ai cippi carrucesi con la partecipazione degli alunni delle classi di terza media dell’istituto comprensivo.