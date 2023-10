Il giovane Marco Marengo di Paesana è stato premiato con una borsa di studio nell’ambito del progetto “+Sport + Vita"

Con la consegna di un attestato e di una borsa di studio, messa a disposizione dal gruppo Aido di Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Po, in gift card, del valore di 250 euro, è stato premiato il giovane Marco Marengo di Paesana, che frequenta la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Sanfront-Paesana.

La premiazione è avvenuta la scorsa settimana all’auditorium Bper Banca di Bra.

Nell’occasione si è conclusa l’iniziativa che ha come slogan ispiratore “+Sport + Vita". Il progetto, portata avanti con la collaborazione di Aido (sezione provinciale - gruppo di Bra – gruppo di Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Po – gruppo di Saluzzo) ed Unvs (Unione nazionale veterani dello sport – sezione di Bra), ha svolto un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione di centinaia di giovani verso la cultura del "dono” promuovendo la vita e la salute facendo dell’attività fisica. Una proposta riconosciuta da Coni, Ministero Istruzione e del Merito, Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, Bper Banca dimostrando l'importanza e l'ampio sostegno che ha ottenuto nell'ambito della comunità.

La finalità del bando è quella di sostenere gli studenti/atleti che abbiano ottenuto lusinghieri risultati sia in ambito scolastico che sportivo nelle varie discipline, per una crescita umana e culturale con criteri di sana integrazione e rispetto della comunità in cui si vive.

Sono stati pertanto valutati i risultati scolastici (media dei voti e condotta) nonché la partecipazione sportiva a livello federale e studentesco nell’anno scolastico 2022/2023.

“Un grazie particolare per il suo impegno nello studio e nello sport, - afferma Bruno Vottero, presidente dell’Aido Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po - e speriamo che diventi, con la maggiore età, un volontario dell’Aido pronto a promuovere la cultura del dono degli organi, ma anche del sangue e del midollo osseo. Un grazie anche agli insegnanti che hanno seguito con attenzione la presentazione delle domande di partecipazione al bando”.