Un anno senza Daniela Rio. Sabato una messa per ricordarla

Esattamente un anno fa veniva a mancare per un linfoma Daniela Rio, conosciuta in città per la sua attività, la Lavanderia Fiamma Jet in via Carlo Emanuele III a Cuneo.

Daniela lasciava con profondo dolore il marito Daniele Ristorto, i figli Alessandro e Davide con Dalila, i nipoti Francesco e Ludovica, la mamma Giusy e il fratello Fabrizio.

"E' sempre stata per tutti noi una guerriera, un'ancora, ma soprattutto una grande fonte di ispirazione – la ricorda il figlio Alessandro -. Il tempo passa in fretta, ma il suo ricordo vive dentro tutti coloro che le hanno voluto bene e continuano a tenerla viva per sempre. Manca tanto come mamma, come nonna, come figlia, ma posso assicurare che è sempre accanto a noi".

Sabato 28 ottobre Daniela Rio verrà ricordata con una messa in suffragio in programma alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco.