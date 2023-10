A Racconigi l'ultimo saluto a Giacomo Paschetta, per tutti "Giacu"

Lutto a Racconigi per la morte di Giacomo Paschetta, 59 anni, mancato improvvisamente nella giornata di ieri, mercoledì 25 ottobre, nella sua casa di frazione Tagliata.

Giacomo era molto conosciuto in città, dove tutti lo chiamavano con il diminutivo in piemontese “Giacu, attivo nell’ambito del volontariato in quanto faceva parte del Comitato festeggiamenti della frazione in cui viveva.

Amava il gioco delle bocce ed era iscritto alla bocciofila San Pietro di Cavallermaggiore, che frequentava assiduamente.

Il rosario sarà recitato domani, venerdì 27 ottobre alle 20,30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Racconigi.

Il funerale sarà invece celebrato sabato 28 ottobre alle 10, nella chiesa di San Giovanni Battista a Racconigi, partendo alle 9.40 dall’abitazione dell’uomo.

Lascia la mamma Margherita Gambino, i fratelli Gabriele con Tiziana, Riccardo, i nipoti Lorenzo e Francesco con gli zii e i cugini.

Dopo le esequie la salma sarà cremata a Bra e le ceneri riposeranno nel cimitero di Racconigi.