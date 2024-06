Trattore si ribalta sul cavalcavia a Trinità: lievemente ferito il conducente

Non ci sono state fortunatamente gravi conseguenze per il conducente del trattore agricolo con rimorchio che, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno, si è ribaltato sul cavalcavia sulla strada provinciale 3 nel Comune di Trinità.

Il mezzo, finito fuori dalla carreggiata, ha terminato la sua corsa nella scarpata a bordo strada, poco distante da un'abitazione. La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Il conducente del veicolo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti, ma risulta in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fossanoe e Cuneo con i Carabinieri di Morozzo e Fossano. Per la rimozione dei mezzo è stato chiesto l'intervento di un'aurogru.