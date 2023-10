L’ultimo saluto all’ex dipendente della Provincia Mario Gerbotto

E’ scomparso all’età di 80 anni l’ex dipendente della Provincia Mario Gerbotto. Era stato assunto dall’ente nel giugno 1969 e prestò servizio fino al settembre 1992. Era operaio specializzato e lavorò per 23 anni come idraulico impiantista nella quadra tecnica che garantiva il pronto intervento per la manutenzione degli edifici provinciali, soprattutto scuole e uffici.

Il presidente Luca Robaldo, insieme ai consiglieri provinciali e a tutti i dipendenti, partecipa al lutto della famiglia ricordandone la competenza professionale e le qualità umane. Gerbotto era anche socio fondatore e membro del Direttivo della Bocciofila Cuneese. Lascia la moglie Maria Assunta, i figli Daniela e Paolo con i nipoti. I funerali si svolgeranno giovedì 26 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria a Cuneo.