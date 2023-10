Cuneo, per "Bruni d'autunno" un concerto per le Colonne sonore di John Williams

Proseguono a Cuneo i concerti della stagione "Bruni d'autunno" con protagonista l'orchestra Bartolomeo Bruni.

Il prossimo appuntamento al Teatro Toselli di Cuneo e’ per sabato 4 novembre alle ore 21,00 per le Colonne sonore di John Williams (da INDIANA JONES, JURASSIC PARK, SUPERMAN, HARRY POTTER, SCHINDLER’S LIST)”.

Seguiranno il concerto del 2 dicembre "Romantische Strasse" cn musiche di Reinecke e Brahms ed infine il 19 dicembre appuntamento alla Chiesa del Sacro Cuore di corso Nizza "Magnificat" di Johan Sebastian Bach.

INGRESSI: Biglietti on line www.promocuneo.it, Biglietti in vendita in Teatro la sera del concerto dalle ore 20.15, platea e palchi € 12, balconata e gallerie € 10, ragazzi fino a 16 anni € 1