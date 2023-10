Maestri del Commercio 50&Più Confcommercio: premiato Mario Castellino di Cuneo

Il 22 ottobre, in una sala gremita di spettatori entusiasti, si è svolta la premiazione dei "Maestri del Commercio 50&Più" organizzata da Confcommercio, un'occasione speciale per onorare coloro che hanno lasciato un'impronta indelebile nel settore commerciale, turistico e dei servizi.

La cerimonia è stata un momento di grande importanza, con un'attenzione particolare dedicata ai premiati. Alla guida dell'evento c'erano personalità di spicco dell'associazione, tra cui il presidente provinciale Ferruccio Dardanello, il vice-presidente vicario nazionale Sebastiano Casu, il presidente regionale Giancarlo Quaranta, oltre a numerose autorità tra cui il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, il governatore Alberto Cirio, il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, l'eurodeputata Gianna Gancia, il presidente della Camera di Commercio Mauro Gola, il presidente provinciale di Confcommercio Luca Chiapella e il presidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola. La loro presenza ha conferito prestigio all'evento e sottolineato l'importanza del settore del commercio, del turismo e dei servizi per l'economia locale.

Il momento culminante della giornata è stato l'assegnazione delle Aquile, simbolo di forza, coraggio, libertà e longevità. Trentasette imprenditori provenienti dalle varie Ascom-Confcommercio della provincia Granda sono stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento. Le Aquile sono state suddivise in tre categorie: sette Aquile d'Argento, riservate a coloro con almeno 25 anni di attività, diciannove Aquile d'Oro per chi vantava ben 40 anni di esperienza, e undici Aquile di Diamante per gli imprenditori con più di 50 anni di dedizione e successo.

Tra i premiati, spicca la figura dell'imprenditore Mario Castellino di Cuneo, che vanta un’esperienza quasi trentennale nel mondo del marmo portando avanti un’attività fondata dal nonno nel 1933 , marmista e scultore , ampliando la propria attività al settore legno e superfici contemporanee, rivenditore dei migliori brand del settore, grazie alla sua professionalità e competenza, ha portato i suoi interessi ad espandersi anche fuori provincia e regione. I suoi prodotti sono stati utilizzati per le ristrutturazioni di importanti edifici storici, sottolineando così il suo contributo all'arte e alla cultura.

Il presidente provinciale di Confcommercio, Luca Chiapella, ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento come omaggio alla professionalità, alla dedizione e allo spirito di sacrificio degli imprenditori. Questi individui, con il loro instancabile lavoro, non solo hanno contribuito all'economia locale ma hanno anche trasmesso un messaggio di speranza e fiducia alle nuove generazioni, ispirandole a perseguire un futuro migliore attraverso il duro lavoro e la passione per il proprio mestiere.

Il Governatore Alberto Cirio ha posto l’accento sulla premiazione dei Maestri del Commercio 50&Più definendola un evento di grande importanza che ha riconosciuto l'eccezionale contributo di questi imprenditori al tessuto economico e culturale della regione, dimostrando che premiare i Maestri del Commercio significa premiare donne e uomini che hanno dedicato la loro vita al lavoro, per il benessere della propria famiglia, della propria azienda e del proprio territorio.