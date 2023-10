Tanti applausi per la Banda musicale della Guardia di Finanza al Teatro Sociale di Alba

Per la prima volta ad Alba, sabato 21 ottobre si è esibita la banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal maestro Leonardo Laserra Ingrosso.

Teatro sold out, soddisfazione dei cittadini che hanno assistito ad un concerto unico nel suo genere e grande orgoglio del sindaco di Alba, Carlo Bo: «È stato un onore ospitare nella nostra città e nel nostro Teatro Sociale la Banda musicale della Guardia di Finanza, che si è esibita nei suoi 97 anni di storia nel nostro Paese e in tutto il mondo e che ci ha regalato uno spettacolo emozionante e di altissimo livello. I brani eseguiti hanno anche celebrato la storia e le tradizioni della nostra città e del nostro straordinario territorio. Ancora una volta la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba ospita nel suo programma eventi culturali di prestigio che vanno ad arricchire i tradizionali appuntamenti enogastronomici. Ringrazio il Governatore Alberto Cirio per la presenza, il comandante regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Guardia di Finanza generale Benedetto Lipari, il direttore colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, il tenore Piero Mazzocchetti e tutta la banda della Guardia di Finanza per il concerto e anche per la costante collaborazione del corpo delle Fiamme Gialle con il nostro territorio nel segno della legalità».