Cuneo: Anna Pia è il nuovo primario di Endocrinologia al S.Croce

La dottoressa Anna Pia è il nuovo direttore della struttura complessa Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, si è specializzata presso lo stesso Ateneo in Endocrinologia e Malattie del Ricambio.

Dirigente medico di Endocrinologia dal 1997 al 2000 presso l’Ospedale Valdese, si trasferisce poi all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo fino al 2007. Dopo un breve periodo al Maria Vittoria inizia nel 2008 l’attività all’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga dove assume la responsabilità della struttura semplice di Endocrinologia. All’interno del San Luigi si occupa, tra le altre cose, della gestione dei pazienti endocrinologici complessi, delle emergenze endocrino-metaboliche e della gestione pre e post-operatoria dei pazienti sottoposti a chirurgia per patologie endocrine.

Livio Tranchida, Commissario dell’Azienda: “Mi congratulo con la dottoressa Pia e le auguro buon rientro in una Struttura in cui ha lavorato per diversi anni.”