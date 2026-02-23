Il Rotary porta la medicina digitale a Lequio Berria: screening gratuiti per adulti e bambini

Sabato 28 febbraio, dalle ore 10 alle ore 16, il Rotary club di Alba, sotto la presidenza di Piera Arata, ha organizzato il primo dei tre incontri di “Medicina digitale per la prevenzione e la cura” in Alta Langa a Lequio Berria, con il patrocinio della Regione Piemonte, dell’ASL CN2 e del Comune di Lequio Berria.

Il progetto, che si propone di fornire servizi sanitari nelle aree periferiche e decentrate, è condiviso da tutti i Rotary club del basso Piemonte (Alba, Canale Roero, Bra, Savigliano, Cuneo 1925, Saluzzo, Mondovì) sulla scorta dell’esperienza pluriennale in Liguria ed è stato cofinanziato dal Distretto 2032 (che riunisce appunto i club del Basso Piemonte e della Liguria).

Il progetto di Medicina Digitale nasce infatti nel 2022 su iniziativa dei Rotary Club genovesi, sostenuto da un finanziamento della Rotary Foundation, come un progetto pilota per la Liguria.

Nella giornata del 28 febbraio, nei locali della Scuola secondaria di primo grado, via Langa 4 e nel camper attrezzato Rotary, la popolazione potrà gratuitamente usufruire di una serie di analisi e di visite specialistiche, previa prenotazione al Comune di Lequio Berria (0173 52402; lequio.berria@ruparpiemonte.it ).

I servizi offerti agli adulti sono analisi di base, breve anamnesi, Ecodoppler (dott.ssa Eleonora De Stefanis di A.L.I.CE Prevenzione Ictus), Maculopatia (dott. Alberto Molinatti, Massimo Ligustro di Sos Macula), controllo senologico (dott.ssa Giulia Della Valle della LILT).

In ambito pediatrico, dalle ore 10 alle 11, genitori e i familiari di bambini piccoli potranno avere informazioni sulla prevenzione degli incidenti domestici (Sicurezza in casa, nei trasporti e la nanna sicura) da parte del servizio Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione (dott.ssa Daniela Alessi) e, dalle 11 alle 11,15, imparare le manovre di disostruzione.

In particolare l’incontro sulla prevenzione degli incidenti domestici si terrà solo a Lequio Berria, per cui è essenziale prenotare.

Dalle ore 11,15 alle 16, la fascia dei bambini dai 0 ai 14 anni, potrà avere un controllo pediatrico (11,15-16), da parte della dott.ssa Ilaria Negro (Direttore della S.C. di Pediatria dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno).

Tutte le attività, eccetto le analisi di base, devono essere prenotate.

Si ringraziano A.L.I.CE Prevenzione Ictus, SOS Macula, LILT, i Servizio di Pediatria e di Epidemiologia dell’ASL CN2 che forniscono una preziosa collaborazione, la Croce Rossa di Albaretto Torre e i medici volontari che hanno aderito al progetto.

I successivi incontri di “Medicina digitale per la prevenzione e la cura” organizzati dal Rotary club di Alba si terranno sabato 7 marzo a Bossolasco (10-16) e sabato 28 marzo a Cravanzana (10-16).

Il club Rotary di Canale e Roero (presidente Giulio Abbate) ha scelto come sede degli incontri del progetto Castagnito, località Baraccone (domenica 22 marzo dalle 9 alle 18) e Montà (sabato 11 aprile presso la Casa della Salute, dalle 9 alle 18), mentre il club di Savigliano (presidente Paola Derosi) sarà a Caramagna Piemonte (sabato 28 febbraio, ore 9-12,30) a Cavallermaggiore (sabato 21 marzo, ore 9-12,30) e a Bottignasco (sabato 11 aprile ore 9-12,39).