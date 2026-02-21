“Menopausa e dintorni”: a Cuneo un ciclo di incontri per vivere il cambiamento con consapevolezza

Il Consultorio Familiare UCIPEM di Cuneo promuove il ciclo di incontri “Menopausa e dintorni”, un percorso articolato in cinque serate dedicate ad approfondire la menopausa come fase naturale di cambiamento nella vita di ogni donna, da affrontare con consapevolezza e non come una malattia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di informazione qualificata e confronto, grazie alla presenza di professionisti esperti che affronteranno i principali aspetti fisiologici, psicologici e relazionali legati a questo periodo della vita. Gli incontri permetteranno alle partecipanti di ricevere informazioni corrette, chiarire eventuali dubbi derivanti da fonti contrastanti e condividere esperienze e problematiche in un contesto accogliente e riservato.

Le serate si terranno presso AYLA – “La casa delle donne”, in via Senator Toselli 2 bis a Cuneo, e saranno a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Il calendario degli appuntamenti prevede:

Giovedì 9 aprile 2026, ore 21.00 – “Il Corpo”

Incontro con il ginecologo dott. Luciano Galletto su aspetti fisiologici della menopausa, principali disturbi uro-ginecologici e terapie ormonali sostitutive.

Giovedì 16 aprile 2026, ore 21.00 – “Buoni stili di vita”

Con il medico di medicina generale dott. Giuseppe Sitzia, per parlare di prevenzione, alimentazione, movimento, buone abitudini e medicina alternativa.

Giovedì 23 aprile 2026, ore 21.00 – “La Psiche”

Con la dott.ssa Claudia Venturino, psicologa e psicoterapeuta, dedicato agli aspetti psicologici della menopausa.

Mercoledì 29 aprile 2026, ore 21.00 – “Alleniamo il pavimento pelvico”

Con la prof.ssa L. Fantino, consulente familiare e sessuale, per conoscere e imparare a tonificare il pavimento pelvico attraverso esercizi specifici.

Venerdì 8 maggio 2026, ore 18.30 – “Nuovi equilibri”

Con la dott.ssa C. Gozellino, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, sulle dinamiche familiari e di coppia.

Gli operatori coinvolti prestano la loro attività professionale a titolo gratuito; per sostenere le spese organizzative è richiesto un contributo di 20 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 331 119 1439.