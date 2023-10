Ceva, l'opposizione presenta un'interrogazione sul futuro dell'ospedale

"A seguito del comunicato emesso dal in sindaco di Ceva, congiuntamente al sindaco di Mondovì, dove il primo cittadino cebano vede con favore la riorganizzazione del servizio di Dialisi con la nuova apertura presso il nosocomio di Mondovì, molti cittadini ci hanno chiesto quale sia la nostra posizione."- scrivono dal gruppo "Una svolta per Ceva" - "Vogliamo quindi chiedere ospitalità al vostro giornale per informare i cittadini che, anche se non tutte le nostre azioni vengono pubblicizzate, il nostro gruppo lavora, prende informazioni e si interessa dei problemi della città."

In questo senso il gruppo ha presentato un'interrogazione, tramite il consigliere comunale Bruna Sanino, da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunal per "avere un quadro completo sulla situazione attuale del nostro Ospedale e di avere rassicurazioni in merito alle indiscrezioni inerenti la mancanza del medico sull'ambulanza del 118 di Ceva e sapere se è nelle intenzioni dell'Amministrazione attrezzare l'area di atterraggio dell'elisoccorso notturno presso l'Ospedale".

"Questa azione - concludono dal gruppo - è stata fatta, oltre che per tenere alta l'attenzione sul nostro nosocomio, anche per sottolineare la, secondo noi, poca onestà intellettuale da parte di questa maggioranza che prometteva mari e monti in campagna elettorale, quando sappiamo tutti benissimo che le decisioni spettano alla Regione ed alle ASL. Noi non siamo così tranquilli, come lo è il Sindaco Bezzone su quanto sta accadendo."