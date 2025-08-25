NoFakeInItaly, Coldiretti Cuneo: avanti con le firme per la vera trasparenza dal campo alla tavola

Prosegue in tutta la Granda la mobilitazione di Coldiretti #NoFakeInItaly, che punta a garantire maggiore trasparenza per i consumatori e reddito equo per gli agricoltori. L’obiettivo è ottenere una norma comunitaria che introduca l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle materie prime di tutti i prodotti alimentari venduti nell’Unione europea.

Dopo il grande riscontro dell’appuntamento di luglio, sabato 30 agosto Coldiretti Cuneo organizza una nuova giornata speciale di raccolta firme, nelle piazze e nei supermercati PrestoFresco di diversi comuni cuneesi. I punti di raccolta saranno operativi dalle ore 8.30 alle 12.30.

“La nostra è una battaglia di trasparenza che riguarda tutti – sottolinea il presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada –. Vogliamo difendere la salute dei cittadini e, al tempo stesso, salvaguardare il valore delle produzioni agricole locali, troppo spesso penalizzate dalla concorrenza sleale di prodotti stranieri spacciati per italiani senza rispettare i medesimi standard di sicurezza, sostenibilità ambientale e tutela dei lavoratori. È tempo che l’Europa intervenga garantendo regole chiare e uniformi”.

La sinergia di Coldiretti Cuneo con PrestoFresco, storica insegna della GDO ben radicata nel territorio, nasce dalla volontà condivisa di promuovere una cultura del cibo consapevole e responsabile. Una sinergia di lunga data che unisce l’Organizzazione agricola e la catena di supermercati grazie ad accordi di filiera mirati alla valorizzazione delle produzioni locali.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con una firma – dichiara il direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo – per dire basta a un sistema che consente di camuffare come italiano un prodotto realizzato con materie prime straniere solo perché sottoposto a una minima trasformazione nel nostro Paese. La chiarezza in etichetta è un diritto, non un privilegio, a tutela sia dei consumatori sia dei nostri agricoltori”.

Di seguito l’elenco dei punti di raccolta firme attivi questo sabato in provincia di Cuneo:

Alba : piazza San Francesco, angolo Via Cavour

: piazza San Francesco, angolo Via Cavour Barge : PrestoFresco in via Carlo Alberto, 12

: PrestoFresco in via Carlo Alberto, 12 Bra : PrestoFresco in via Alcide de Gasperi, 20

: PrestoFresco in via Alcide de Gasperi, 20 Cavallermaggiore : PrestoFresco in via San Pietro, 24

: PrestoFresco in via San Pietro, 24 Centallo : PrestoFresco in via Marconi, 41

: PrestoFresco in via Marconi, 41 Ceva : piazza Cappuccini

: piazza Cappuccini Cuneo : PrestoFresco in via Luigi Teresio Cavallo, 7

: PrestoFresco in via Luigi Teresio Cavallo, 7 Cuneo : mercato di Campagna Amica in piazza Costituzione

: mercato di Campagna Amica in piazza Costituzione Mondovì : corso Statuto / mercato di piazza Ellero

: corso Statuto / mercato di piazza Ellero Moretta: PrestoFresco in piazza Regina Elena, 5

La raccolta firme prosegue, inoltre, nei mercati Campagna Amica, negli agriturismi Campagna Amica Terranostra e in tutti gli uffici Coldiretti.