Scatenate le fotocamere: è tempo di foliage

Qualcuno ha detto foliage? Sì, noi, perché in questa fase dell’autunno siamo circondati da panorami clamorosi, con boschi, laghi e manti di foglie variopinte. Magari state passeggiando e… sorpresa! Vi trovate immersi nei colori presi dalla tavolozza più bella di un pittore.

Il foliage non è altro che la mutazione cromatica delle foglie degli alberi per effetto dell’escursione termica tra il giorno e la notte. Questo fenomeno è conosciuto come “momijigari” ed è molto famoso nel Maine, nel New England e in Giappone.

Tuttavia, per ammirare un foliage degno di questo nome non bisogna certo volare dall’altra parte del pianeta. Pure da noi abbiamo un bel po’ di posticini niente male. Pronti? Scatenate le fotocamere!

Foliage in Langa

La Langa sta al foliage come la nutella sta al pane. Qui il caleidoscopio delle fiamme ocra, rosse, ambra che si confonde con le luci del tramonto è qualcosa che lascia un segno indelebile nell’anima. Foto panoramica per forza a Barolo, Monforte d’Alba, Serralunga d’Alba, La Morra o Barbaresco, dove le sfumature del foliage, durante i mesi di ottobre e novembre, sono meravigliose, specialmente di prima mattina, quando le nebbie della notte salgono dal fondovalle, aprendo gli sguardi su viste mozzafiato. Super instagrammabili.

Foliage a Bra

Spettacolo assicurato a Bra, soprattutto ai giardini della Rocca, un polmone verde e marrone dai profumi unici e pieno di tutte le tonalità del periodo, dal giallo al rosso. Tappa obbligatoria per chi ha i bimbi, che rimarranno incantati dalle sculture di legno che popolano la natura di animaletti, fate e folletti. Central Park, praticamente (quasi, dai). E che dire del parco della Zizzola, i giardini di piazza Roma, viale Rimembranze, l’area verde Atleti Azzurri d’Italia in zona Madonna dei Fiori, dove immortalare manti di foglie variopinte. Luoghi top per le coppiette bramose di romanticismo, ma (perché no) perfetto anche per le anime solitarie in cerca di intima contemplazione, oltre ad essere una pausa cromatica ideale per rilassarsi e tenersi in forma. Benessere.

Foliage nel Roero