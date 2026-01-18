Barge e Bagnolo piangono Marco Coero Borga, dirigente dell'Infernotto Calcio

Lutto a Barge e Bagnolo Piemonte per Marco Coero Borga, 56 anni, deceduto improvvisamente in casa mentre stava guardando una partita di calcio in televisione.

L’uomo era impiegato in una azienda che si occupa della lavorazione di pietre di Luserna e, per la sua passione calcistica, era dirigente volontario nel settore giovanile Under 17 dell’Infernotto Calcio, società sportiva che rappresenta un importante punto di aggregazione per i giovani calciatori di Barge e Bagnolo, dove giocano anche i suoi figli Tommaso giocatore dell’Under 17, e Giorgio, al secondo anno del settore Esordienti.





Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in suo ricordo a partire da quello scritto dai dirigenti dell’Infernotto Calcio che in segno di lutto oggi hanno sospeso tutte le partite. “Marco era una figura stimata e punto di riferimento prezioso per l’Infernotto Calcio e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, nel mondo sportivo e soprattutto nelle vite di chi gli voleva bene. Si è sempre distinto per dedizione, correttezza e passione autentica, qualità che hanno reso il suo impegno un esempio per molti. Alla famiglia giungano, da parte di tutto l’Infernotto Calcio, la più sentita vicinanza e il più sincero cordoglio in questo momento di profondo dolore. Possano il ricordo della sua umanità e il valore del suo impegno restare vivi e portare conforto attraverso le persone e i principi che Marco ha saputo trasmettere”.

Lascia la moglie Cristina, i figli Tommaso e Giorgio, la mamma Miranda, il fratello Paolo con la moglie Ferdinanda, i nipoti Stefano e Cristina con le rispettive famiglie, i suoceri, il cognato e la cognata con la famiglia, gli zii e le zie, i figliocci, i cugini, gli amici e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, domenica 18 gennaio, alle 19 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Barge.





Nella stessa chiesa, domani lunedì 19 gennaio alle 15, sarà celebrato il funerale con partenza in auto dall'Istituto ‘San Domenico’ Cottolengo di Barge alle 14,50.