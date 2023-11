Sandro Gribaldi, messo comunale a Lisio, va in pensione

𝗦𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 𝗗𝗢𝗣𝗢 𝟯𝟲 𝗔𝗡𝗡𝗜 𝗩𝗔 𝗜𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘:



28 ottobre, l'amministrazione comunale ha consegnato a Sandro Giribaldi una targa per esprimere i ringraziamenti e l'apprezzamento per la sua collaborazione iniziata nel 1987 nel comune di Lisio come messo comunale e che termina oggi, mercoledì 1 novembre, primo giorno di pensione.



L'amministrazione comunale ha ringraziato Sandro per il lavoro svolto e l'estrema disponibilità dimostrata in questi anni e gli ha augurato tante soddisfazioni in questa nuova fase della vita.