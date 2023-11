Oltre 200 bambini e ragazzi a Cuneo per l'Halloween Orienteering

La tettoia di Piazza Virginio è stata invasa da oltre 200 spaventosi protagonisti della seconda edizione dell'Halloween Orienteering organizzato da Cuneoski2000 in collaborazione con l'associazione Oricuneo e patrocinato dal Comune di Cuneo.

Per il secondo anno consecutivo la collaborazione dei due sodalizi sportivi ha infatti consentito la realizzazione dell'attività promozionale di sport e orientamento per le vie del centro storico cittadino. Un gioco che ha portato i tantissimi partecipanti, suddivisi in piccole squadre, a scoprire la loro città divertendosi.

Questo evento è anticipatore dell'iniziativa invernale di Cuneoski2000 con i prossimi corsi di sci alpino e snowboard in programma a gennaio 2024. Per maggiori informazioni www.cuneoski2000.it