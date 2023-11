Investe e uccide una 86enne sulle strisce pedonali all'Ipercoop di Cuneo: 88enne patteggia un anno e due mesi per omicidio stradale

Era il dicembre 2022 quando Ferdinanda Carena, 86enne cuneese in pensione, venne investita e uccisa vicino al supermercato Ipercoop in Via Cascina Colombaro a Cuneo. La pensionata stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa e mentre stava attraversando sulle strisce pedonali è stata travolta da una Renault Megane.

Il giudice per l’udienza preliminare Cristiana Gaveglio, sentite le richieste del pubblico ministero, del legale che ha assistito il figlio della vittima costituitosi parte civile e dei difensori dell’imputata (G.M.A., 88 anni di Madonna dell'Olmo), ha condannato quest'ultima a un anno e due mesi di reclusione concedendole il beneficio della sospensione condizionale, e ha ordinato la revoca della patente.

La donna - che aveva già provveduto a corrispondere il risarcimento in denaro - ha scelto di patteggiare la pena per l’omicidio stradale.