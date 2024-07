A Mondovì Breo le "Vecchie signore", vetture storiche ante 1940, questa sera la sfilata degli equipaggi [FOTO]

La Marchand modello E del 1902, la Fiat Tipo 1 del 1908, la Diatto 16/20 HP del 1909 e la Unic Pheaton, queste sono solo alcune delle "vecchie signore", vetture ante 1940 presenti a Mondovì Breo dal primo pomeriggio di oggi per l'edizione 2024 di "Mondovì e Motori".

Le auto, esposte in via Piandellavalle, via Sant'Agostino e piazza San Pietro si potranno ammirare per tutto il pomeriggio, in attesa della sfilata degli equipaggi in costume che si terrà, questa sera alle 21, in piazza Ellero.

Prosegue per tutto il pomeriggio e la giornata di domani “Mostra Scambio” nei pressi di piazzale Giardini.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Dalle 9:30 posizionamento delle “Vecchie Signore” in Mondovì Breo, con esposizione nei pressi di Piazzale Giardini per tutta la giornata. In concomitanza “Mostra Scambio”, con la possibilità di visionare moto, cicli e ricambi d’epoca.

Dalle ore 9:00 In parallelo, in Piazza D’Armi a Mondovì Piazza, accettazione equipaggi “Salita in Alta Quota”, con Evento Supercar riservato a vetture Ferrari.

Dalle ore 10:30 alle ore 14:00, in Piazza Maggiore esposizione di vetture Ferrari partecipanti all’evento supercar.

Ore 14:30 Partenza delle vetture partecipanti all’evento supercar da Piazza Ellero per la “Salita in Alta Quota”. Prova di abilità non competitiva che si snoda nel territorio monregalese con arrivo a Prato Nevoso.

Ore 16:30 A Prato Nevoso, arrivo ed esposizione delle vetture partecipanti all’evento.

Ore 17:00 Salita in telecabina in quota presso lo “Chalet Il Rosso” per il gran finale di kermesse.

MODIFICHE ALLA VIABILITA'

1. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 06.00 del 20 luglio alle ore 24.00 del 21 luglio in piazzale Giardini, sotto la tettoia e nell’area adiacente alla stessa;

2. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 del 20 luglio alle ore 24.00 del 21 luglio in piazzale Giardini, su tutta la piazza e su tutta la parte viabile;

3. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 20 luglio in via Beccaria (nel tratto compreso tra via Rosa Govone e piazza C. Battisti), in piazza Roma, piazza Cesare Battisti, via Meridiana, piazza San Pietro, via Sant’Agostino, piazza Mons. Moizo, piazzetta Comino, via Piandellavalle, piazza Santa Maria

Maggiore e via Marconi;

4. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 15.00 del 20 luglio alle ore 15.30 del 21 luglio in piazza Ellero, su tutta la piazza e su tutta la parte viabile;

5. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 14.30 del 21 luglio in piazza d’Armi;

6. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 14.30 del 21 luglio in piazza Maggiore, nelle corsie di marcia lato portici soprani e sottani;

7. istituzione del doppio senso di circolazione dalle ore 8.00 alle ore 14.30 del 21 luglio in via delle Scuole ed in via Carassone, per il solo traffico veicolare dei residenti e degli aventi diritto con accesso e recesso rispettivamente da piazza IV Novembre e via Ospedale.

In aggiunta, si segnala altresì che i veicoli in sosta su via Biglia, via Gioda, via Rosa Govone, via Alessandria, via Cigna e largo Mons. Roatta (nell’arco temporale di cui alle limitazioni alla viabilità e sosta veicolare di piazza Ellero) non potranno lasciare dette aree. Per eventuali e ulteriori informazioni sulle modifiche alla viabilità, potrà essere contattata la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale al numero 0174.559205.