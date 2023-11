Maltempo in Toscana: altri sette vigili del fuoco partiti dalla Granda per unirsi ai soccorsi

Proseguono nelle province toscane colpite dal maltempo le ricerche di persone disperse, le operazioni di prosciugamento, l’assistenza alla popolazione in difficoltà. Evacuata a Quarrata (Pistoria), dalla loro casa allagata, una famiglia: genitori e una bambina di pochi mesi (foto Vigili del Fuoco)

E’ salito a undici uomini il contingente dei Vigili del Fuoco della Granda impegnato nel prestare soccorso alle popolazioni della Toscana colpita dalla grave alluvione di queste ore.

Alle 9.30 di questa mattina, sabato 4 novembre, un secondo gruppo di sette effettivi in servizio a Cuneo è infatti partito dal Comando Provinciale diretto a Prato. Sempre a Prato nella notte tra giovedì e venerdì si erano diretti altri due uomini, mentre altrettanti erano stati destinati a Pistoia .

Proprio a Prato risulta ancora un disperso, un uomo di 84 anni, mentre il ritrovamento, pochi minuti fa, del corpo del 69enne Gianni Pasquini a Campi Bisenzio ha portato a 7 il numero delle vittime accertate nella regione flagellata dalla pesante ondata di maltempo.

In Toscana oggi è presente il capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio che ha tenuto un vertice dell'unità di crisi insieme al presidente della Regione Eugenio Giani. Il governatore ha tracciato un primo bilancio dei danni causati dal maltempo, per ora stimati in 300 milioni di euro.