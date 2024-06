GIUNTA REGIONALE - Tra gli ultimi duelli anche quello sui Parchi tra Bongioanni e Gallo

Dicono che la questione dei Parchi sia stata oggetto, in questi ultimi giorni, di un duello a distanza (sempre in punta di fioretto, ma non per questo meno serrato) tra i due assessori regionali in pectore della Granda.

Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia) avendo dovuto rinunciare all’ambìto assessorato al Turismo, com’era nei suoi desiderata, per sopraggiunti ordini romani arrivati dal suo partito, avrebbe voluto come compensazione almeno la delega per i Parchi.

Marco Gallo (lista Cirio), in virtù dell’elevato numero di preferenze, ma soprattutto dell’appoggio del presidente, auspicava qualcosa in più oltre alla Montagna.

La questione è stata oggetto di un confronto che ha assunto le caratteristiche del braccio di ferro, risoltosi a favore dell’ex sindaco di Busca.

Sembra infatti che adesso i Parchi – nonostante non siano prerogativa esclusiva della montagna – rientrino nelle possibili competenze di Gallo.

Bongioanni avrà, oltre all’Agricoltura, il Commercio (ma non l’Artigianato), la Caccia e la Pesca (ma non lo Sport).

Gallo, insieme alla Montagna, i Parchi, le Cave e le Torbiere e forse ancora qualche altra delega minore che Cirio cercherà di “strappare” in questi ultimi giorni di trattative.

Siamo comunque alle limature finali: il varo del Cirio bis sembra essere imminente.