Truffa telefonica del finto carabiniere: segnalazioni a Dronero

Con un avviso pubblicato sulla pagina social, il Comune di Dronero sta segnalando ai cittadini un tentativo di truffa purtroppo già conosciuta in generale in Italia, con diverse segnalazioni giunte anche in paese.



Si tratta della truffa del finto carabiniere: un raggiro telefonico in cui i truffatori, fingendosi membri dell’Arma, contattano le persone telefonicamente comunicando che un familiare (solitamente un figlio o un nipote) ha causato un incidente, che quindi è necessaria una cauzione per risolvere la situazione. Una volta che i "telefonisti" agganciano le vittime, entrano in azione i "corrieri", incaricati di ritirare contanti, oro e gioielli.



Nel 2024 in Italia sono state denunciate 3000 persone. L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione: “Si raccomanda di non fornire mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti che si presentano a casa vostra dopo una simile telefonata e di contattare immediatamente le forze dell'ordine”.