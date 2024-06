Maltempo, possibili ordinanze di 'non potabilità' dell’acqua a Cuneo, Borgo, Boves e Castelletto Stura

In seguito alle copiose precipitazioni di questi giorni si sta verificando un crescente livello di torbidità dell’acqua alla sorgente del Bandito (Valdieri). Se non dovessero interrompersi le intense piogge vi saranno probabili ordinanze di ‘non potabilità’ nei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura. Parzialmente interessati i comuni di Cervasca e Vignolo.

Consigliamo di non utilizzare l’acqua se non incolore, inodore ed insapore.

Qualora dovesse esser dichiarata la non potabilità, l’acqua non potrà esser utilizzata per fini alimentari. L’utilizzo è consentito per gli elettrodomestici e per l’uso igienico-sanitario.

Al momento tutto il personale a disposizione è impegnato per monitorare e scongiurare la criticità.

Il perdurare delle attuali condizioni meteo porterà inevitabilmente al superamento dei parametri di torbidità consentiti e la conseguente emanazione di ordinanze di non potabilità.