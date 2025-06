Fuga di di gas in corso IV Novembre a Cuneo

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina in corso IV Novembre a Cuneo per una fuga di gas segnalata da alcuni privati, allarmati per il forte odore che si poteva percepire in strada. La squadra arrivata dal Comando provinciale poco prima delle 10 ha individuato la fuoriuscita come proveniente dall’esterno delle abitazioni affacciate sulla via. Chiarita la provenienza del gas, la squadra ha atteso l’arrivo dei tecnici chiamati a intervenire sulla conduttura oggetto del malfunzionamento.