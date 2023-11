Volley A2/F: coraggio Puma...lotta anche per Valeria! la Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) affronta in trasferta la Cbl Costa Volpino senza Pizzolato

Vincere per mettersi alle spalle un brutto momento, ma vincere soprattutto per dedicare una gioia a Valeria Pizzolato, uscita dal campo per infortunio nel corso del match di mercoledì scorso contro l’Esperia Cremona. La Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) sarà impegnata nella delicata trasferta in casa della Cbl Costa Volpino senza poter contare sul prezioso apporto di Valeria Pizzolato. La forte centrale del Puma, tra giovedì e venerdì si è sottoposta a esami strumentali e alla visita ortopedica con il dott. Imarisio.

L’esito purtroppo ha confermato quelli che erano i primi sospetti: rottura del legamento crociato del ginocchio. Un’amara “sentenza”, che costringerà la giocatrice a sottoporsi a intervento chirurgico e conseguente riabilitazione. I tempi di recupero in questi casi non sono inferiori ai 6 mesi, quindi Valeria Pizzolato potrà tornare in campo solo nella prossima stagione. A Lei vanno ovviamente i nostri più calorosi auguri di un pronto rientro, nella certezza che l’esperta giocatrice di origine friulana saprà affrontare e superare di slancio questo difficile momento.

Le Pumine, dunque, domani avranno il dovere di scendere in campo anche per Valeria, trasformando la rabbia e la delusione per gli ultimi episodi negativi in vigore sportivo. Insomma, dopo tre sconfitte consecutive il Puma deve uscire dal torpore del letargo in cui è recentemente caduto e far vedere che c’è e che può dire la sua in questo campionato. La Lpm di fronte si troverà un Costa Volpino, che ha iniziato piuttosto bene la stagione. Le bergamasche di Luciano Cominetti nelle due gare disputate in casa hanno ottenuto altrettante vittorie, superando prima l'Offanengo (3-2) e poi l'Olbia (3-0).

Squadra offensiva che può contare sui colpi delle schiacciatrici Martina Ghezzi, Arianna Lancini e Francesca Magazza (ex Cuneo), oltre alla potenza dell’opposto bielorusso Nikolina Boshnakova. Arbitri designati per questo incontro sono Antonio Massarà (Milano) e Matteo Selmi (Modena). Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito VBTV. Al Pala Cbl di Costa Volpino il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.