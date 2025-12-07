Alba, incidente in corso Piave: ferito gravemente il conducente portato in ospedale

Incidente in corso Piave ad Alba nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 dicembre, poco prima delle 17.

Alla guida della sua auto, probabilmente per un malore, perde conoscenza e il controllo del veicolo finendo per impattare contro gli altri veicoli presenti sulla sua traiettoria. Diverse le auto coinvolte.



Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Alba è intervenuta per liberare ed estrarre il conducente rimasto ferito nello schianto. Affidato alle cure dei sanitari del 118 è stato trasferito in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita, all'ospedale di Verduno.

Sul posto per i rilievi del caso e la gestione della circolazione viaria alla polizia locale.



Si registrano code e rallentamenti.