Cronaca | 07 dicembre 2025, 19:09

Alba, incidente in corso Piave: ferito gravemente il conducente portato in ospedale

Ha perso il controllo dell'auto, probabilmente per un malore, e si schianta contro altri veicoli presenti nella sua traiettoria. Sul posto nel tardo pomeriggio di oggi 118, vigili del fuoco e polizia locale

Alba, incidente in corso Piave: ferito gravemente il conducente portato in ospedale

Incidente in corso Piave ad Alba nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 dicembre, poco prima delle 17. 
Alla guida della sua auto, probabilmente per un malore, perde conoscenza e il controllo del veicolo finendo per impattare contro gli altri veicoli presenti sulla sua traiettoria. Diverse le auto coinvolte.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Alba è intervenuta per liberare ed estrarre il conducente rimasto ferito nello schianto. Affidato alle cure dei sanitari del 118 è stato trasferito in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita, all'ospedale di Verduno.

Sul posto per i rilievi del caso e la gestione della circolazione viaria alla polizia locale.

Si registrano code e rallentamenti.

