Massimo riserbo da parte degli inquirenti sulle indagini in corso relative a un omicidio avvenuto nel comune di Vernante.

La vittima, un uomo sui trent'anni di origine albanese, conosciuto in paese, sarebbe stato ritrovato senza vita in un laboratorio sito in via Umberto I.

Il delitto sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 4 novembre, al momento non si conosce la dinamica, sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.