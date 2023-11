Caso alunni cinesi respinti: per il Giudice di pace il fatto non sussiste

Patrizia Revello, dirigente scolastica ora in servizio a Moretta ma all’epoca dei fatti responsabile dell’Istituto comprensivo di Costigliole-valle Varaita, è stata scagionata dal Giudice di pace di Saluzzo per la vicenda dei 25 alunni cinesi respinti durante la pandemia da Covid dopo un anno di “educazione parentale” a domicilio.

Il Giudice di pace ha stabilito, il 25 settembre scorso, che il “fatto non sussiste”.

Il caso aveva tenuto banco nell’estate 2021 quando un ex dirigente scolastico aveva segnalato la vicenda e i sindacati avevano assunto in merito posizioni molto critiche.

“Parliamo di alunni che per un anno intero sono risultati inesistenti, gravissimo in uno Stato democratico. Serve una soluzione d’emergenza – avevano commentato i dirigenti provinciali dei sindacati della scuola - perché questi errori gestionali non devono ricadere sui ragazzi”.

La questione aveva avuto ampia eco mediatica.

A Costigliole si era anche svolto un dibattito pubblico organizzato dai sindacati per cercare di fare chiarezza sull’accaduto.

Gli studenti, formalmente, erano a casa in “educazione parentale”, ma non avrebbero studiato perché non seguiti e negli scrutini di fine anno erano stati bocciati perché risultati “assenti alle lezioni”.

In alcuni casi per 196 giorni su 206: in pratica dopo le prime due settimane a settembre erano “spariti”, dimenticati, in presenza o in didattica a distanza.

E per questo avevano dovuto ripeteranno l’anno.

La sentenza del Giudice di pace mette fine al controverso caso sempre che qualcuno non decida per ulteriori ricorsi.