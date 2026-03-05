Uomo travolto da una pianta mentre pulisce il bosco: trasportato al Santa Croce di Cuneo in elicottero

Nel pomeriggi di oggi, giovedì 5 marzo, nella frazione La Piatta Sottana a Montemale, un uomo è stato travolto da una pianta mentre svolgeva lavori di pulizia del bosco, rimanendo incastrato sotto il vegetale e riportando alcune ferite.

L'allarme è partito alle ore 15.21, portando all'intervento tempestivo sul posto della squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF) del Comando Vigili del Fuoco di Cuneo, che ha liberato e messo in sicurezza l'infortunato, affidandolo alle cure degli operatori sanitari.

L'uomo è stato poi trasportato all'Ospedale Santa Croce di Cuneo con l'elisoccorso.