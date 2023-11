A Rocca Cigliè si parlerà di storia e architettura nelle Langhe con il professor Carlo Tosco

“Il territorio sotto i nostri occhi è come un libro aperto che narra la sua storia e che occorre imparare a leggere e interpretare. Si tratterà sempre d'informazioni lacunose e frammentarie, ma in grado di fornire gli elementi di base per tracciare dei quadri complessivi. L'idea di base è che i paesaggi del passato continuino ad agire sul presente. La loro capacità di azione è dovuta al valore delle rimanenze, all'importanza che le testimonianze antiche continuano a mantenere”.

Sabato 11 novembre alle 16, al Centro Culturale di Rocca Cigliè, Carlo Tosco, professore ordinario di Storia dell’Architettura al Politecnico di Torino, narrerà delle testimonianze architettoniche più significative che sopravvivono nel paesaggio della Langa: le torri medievali che dall’alto delle colline, segnano e punteggiano il paesaggio.

Carlo Tosco è autore di diversi libri sull’arte medievale e sulla storia del paesaggio tra cui il castello, la casa, la chiesa e tra i suoi numerosi incarichi è stato consulente per la candidatura alla World Heritage List UNESCO dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte.

L’evento si concluderà con un calice di vino e una degustazione di formaggi e salumi.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, fa parte del progetto “Langa del Tanaro. Un progetto a rete di valorizzazione e fruizione turistica per un territorio di confine”, sostenuto dal bando “Territori in luce” – edizione 2023 della Fondazione Compagnia di San Paolo, pone al centro del dibattito il paesaggio, inteso come terreno su cui prende forma l’identità locale, ovvero il collante tra le comunità, l'ambiente e il patrimonio culturale. È promosso dall’Associazione culturale Turris (capofila), insieme con l’Associazione San Fiorenzo, la Consulta BCE Piemonte e Valle d’Aosta, l’Unione Montana di Ceva e i comuni del territorio compreso nel progetto.

“Ci avviamo al penultimo appuntamento del Festival delle Colline, la kermesse che attraverso un ricco calendario di eventi in questi mesi ci ha accompagnato a scoprire le peculiarità e i borghi della Langa del Tanaro”, dichiara Luigi Ferrua, sindaco di Rocca Ciglié e presidente dell’Associazione Turris Piemonte che si occupa della messa in rete delle Torri di Langhe, Roero e Monferrato. “Il seminario tenuto dal professore Tosco sarà un’importante occasione per approfondire la storia delle torri che caratterizzano il nostro territorio e per visitare la torre del nostro paese. Restituita al pubblico quest’estate, dopo un importante intervento di restauro, consente di salire a 30 metri di altezza e di ammirare il paesaggio autunnale da un punto di vista privilegiato”.